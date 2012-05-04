В Киеве откроют обелиск матери-вдове

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал сегодня председатель горгосадминистрации Александр Попов.

«До 22 июня, ко Дню начала Великой Отечественной войны, мы откроем первый в Украине и первый в Киеве обелиск матери-вдове. Он будет построен на территории парка Победы в Днепровском районе. А уже в понедельник, ко Дню Победы в Оболонском районе открывается памятник воинам Великой Отечественной войны. Кроме этого, мы наконец, восстановим справедливость в отношении нашего земляка, дважды Героя Советского Союза генерала Петрова. Мемориальную доску в его честь установим 7 мая на улице Кутузова, 14», – сказал А.Попов.

Он также напомнил, что в этом году городская власть значительно увеличила расходы на предоставление разовой материальной помощи ветеранам войны. Общая сумма средств, которые с этой целью выделяются из городского бюджета, – 31 млн грн. То есть, ко Дню Победы каждый ветеран получит от 200 до 1,5 тыс. грн.

Кроме того, увеличено финансирование Киевского городского госпиталя для инвалидов войны в Пуще-Водице. На протяжении года около 9 тысяч ветеранов пройдут здесь бесплатное оздоровление за счет городского бюджета.