Власенко: Тюремщики уже 3 месяца не допускают к Тимошенко врача

"Мы подаем заявления постоянно, но каждый раз получаем отписки от пенитенциарной службы вроде того, что они не считают целесообразным допуск Николая Полищука", - сказал С.Власенко, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

По его словам, до сих пор не удовлетворено ни одной из заявлений Ю.Тимошенко о допуске к ее лечению, в частности, экс-министра здравоохранения, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой нейрохирургии Киевской медицинской академии последипломного образования им. Шупика Николая Полищука.

Как сообщалось, 22 апреля, после принудительной госпитализации Ю.Тимошенко в больницу, С.Власенко заявлял, что экс-премьер готова дать согласие на лечение в Центральной клинической больнице № 5 "Укрзализныци" Харькова при допуске к лечебному процессу независимых врачей.

"В течение трех месяцев Юлия Тимошенко подает заявление о допуске независимого украинского врача, которому доверяет - профессора Николая Полищука, а нам пишут отписки", - отметил он.

Согласно национальному законодательству, любой заключенный в случае отсутствия врача-специалиста в медицинской части колонии может обратиться с соответствующим заявлением о допуске к лечению врача, которому он доверяет.