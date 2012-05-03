Уже девять глав государств отказались ехать на Ялтинский форум еврогосударств

Об этом сообщает польское агентство РАР со ссылкой на канцелярию Президента Болгарии.

Агентство отмечает, что канцелярия назвала одной из причин отказа от визита ситуацию с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко.

РАР напоминает, что болгарская оппозиционная партия "Голубая коалиция" призвала в парламенте власть Болгарии бойкотировать Украину.

Депутат от этой партии Асен Агов, который был наблюдателем ОБСЕ во время президентских выборов 2010 года в Украине, назвал дело Ю.Тимошенко "политической местью бывшего конкурента". Он также призвал власть бойкотировать спортивные мероприятия в Украине.

Также Президент Латвии Андрис Берзиньш не поедет в Крым на саммит стран Центральной и Восточной Европы, который должен состояться 11-12 мая в Ялте.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Латвии Лига Крапане, передает “Росбалт” со ссылкой на агентство BNS.

По ее словам, такое решение было принято еще 27 апреля, поскольку в соответствии с ранее согласованными планами зарубежных командировок, спикер сейма Латвии Солвита Аболтиня будет участвовать в парламентском семинаре стран Балтии, который будет проходить в Паланге именно в то же время, что и ялтинский саммит.

Пресс-секретарь Президента обращает внимание на то, что в Латвии председатель сейма замещает Президента во время его отсутствия.

"Следует избегать ситуаций, когда на территории Латвии одновременно не находятся ни Президент, ни председатель сейма", - пояснила Л.Крапане.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, на саммит президентов, который пройдет в Ялте 11-12 мая, не приедут лидеры Германии, Чехии, Австрии, Италии, Словении, Эстонии и Хорватии.