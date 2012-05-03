Еврокомиссары будут бойкотировать мероприятия Евро-2012 в Украине

Об этом представительстве сообщило на своей странице в Facebook.

«Президент Баррозу не имеет никаких намерений отправиться в Украину или посетить мероприятия, посвященные Евро-2012. Эту позицию разделяют все еврокомиссары (президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу затронул этот вопрос во время встречи членов Еврокомиссии 2 мая). Еще накануне недавних волнующих событий в Украине президент отклонил приглашение УЕФА посетить финальные матчи Евро-2012 по причине насыщенного графика», - отмечается в сообщении.

В представительстве отмечают, что Евросоюз и в дальнейшем готов взаимодействовать с украинской властью, однако требует от нее придерживаться демократических ценностей и верховенства права.