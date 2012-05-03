Седьмой европейский президент отказался ехать на саммит в Украину

Президент Хорватии Иво Йосипович отказался участвовать в саммите Центральной Европы в Ялте, чтобы выразить протест против нарушений прав человека в Украине. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".

Об отказе от участия в саммите в Ялте под разными предлогами уже сообщили президенты Австрии, Чехии, Германии, Италии, Словении и Эстонии.