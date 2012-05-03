Седьмой европейский президент отказался ехать на саммит в Украину

08:42, 03 мая 2012
Политика
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Президент Хорватии отказался от участия в саммите Центральной Европы 11-12 мая в Ялте.    

Президент Хорватії Іво Йосипович. Фото ora-news.com

 Президент Хорватии Иво Йосипович отказался участвовать в саммите Центральной Европы в Ялте, чтобы выразить протест против нарушений прав человека в Украине. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".

 Об отказе от участия в саммите в Ялте под разными предлогами уже сообщили президенты Австрии, Чехии, Германии, Италии, Словении и Эстонии.

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