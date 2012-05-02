СМИ: Австрийский кабмин бойкотирует матчи Евро в Украине

Как сообщает РИА «Новости», об этом пишет австрийское издание Kurier со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии, вице-канцлера Михаэля Шпинделеггера.

"Ни один из членов австрийского правительства не примет участия в играх (в рамках Евро-2012), это свидетельство нашей солидарности", - заявил глава австрийского МИД.

По словам М.Шпинделеггера, правительство Австрийской Республики решительно осуждает действия украинских властей по отношению к Ю.Тимошенко, а также отсутствие доступа экс-премьера Украины к качественному медицинскому обслуживанию.

При этом, как подчеркнул австрийский вице-канцлер, решение правительства следует расценивать исключительно как политический сигнал.

"Было бы неправильно говорить о том, что соревнования не должны состояться", - заявил М.Шпинделеггер.

Ранее федеральный канцлер Вернер Файман призвал выразить недовольство событиями в Украине. Он заявил, что Австрия полностью поддерживает реакцию на ситуацию с Ю.Тимошенко со стороны соседней Германии.

В воскресенье немецкий журнал Spiegel сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель из-за ситуации с Ю.Тимошенко может рекомендовать членам правительства Германии бойкотировать чемпионат Европы по футболу в Украине. По информации издания, сама А.Меркель собирается поехать на чемпионат только в том случае, если Ю.Тимошенко освободят.

Ранее министр обороны Австрии Норберт Дарабос, также отвечающий за спорт, принял решение не присутствовать на товарищеском матче Австрия-Украина, который состоится 1 июня в городе Инсбрук. Изначально планировалось, что Н.Дарабос придет на игру, но он отменил визит, чтобы "подать сигнал" властям Украины в связи с ситуацией вокруг Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу также заявил, что не намерен принимать участие в мероприятиях финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу в Украине.