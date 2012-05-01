Главный коммунист Севастополя: Власть погнала народ по улицам

18:15, 01 мая 2012
Политика
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Первый секретарь горкома КПУ Севастополя, депутат горсовета Василий Пархоменко считает, что «власть, которая угнетает народ, построила его 1 мая в колонну и прогнала по улицам города».

Крымские коммунисты не довольны властью, фото kpu.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пархоменко заявил на первомайском митинге на площади Нахимова. Митинг не мог начаться более часа, пока по улице Ленина и проспекту Нахимова не закончилось прохождение около 40 тысяч участников демонстрации.

По мнению лидера севастопольских коммунистов, в первомайской демонстрации участвовали те, кто «не осознал свою пролетарскую солидарность».

По словам В.Пархоменко, у него, вместе с тем, нет ощущения, что у коммунистов украли праздник, потому что в городской колонне шли потенциальные союзники коммунистов.

«Я знаю, что в этой организованной колонне шли люди, которым с января не платят зарплату. Это работники троллейбусного управления. Шли люди, которых теперь на пенсию отправляют на несколько лет позже, нежели они могли позволить себе это в советское время. В этой колонне шли люди, у которых зарплаты не хватает на пакет молока детям. И пока эти люди не осознают свою пролетарскую солидарность, пока они не почувствуют, что они только вместе – сила, до тех пор они и будут ходить за властью», – заявил В.Пархоменко.

Вместе с тем, убежден он, «так не будет вечно продолжаться, ибо протест у народа накапливается».

В Севастополе сегодня впервые за последние годы прошла многотысячная первомайская демонстрация.

По оценке начальника милиции общественной безопасности горуправления внутренних дел Сергея Помелкова, в праздничных колоннах по улице Ленина и проспекту Нахимова прошли около 40 тысяч человек, представлявших трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций четырех районов города.

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