Главный коммунист Севастополя: Власть погнала народ по улицам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пархоменко заявил на первомайском митинге на площади Нахимова. Митинг не мог начаться более часа, пока по улице Ленина и проспекту Нахимова не закончилось прохождение около 40 тысяч участников демонстрации.

По мнению лидера севастопольских коммунистов, в первомайской демонстрации участвовали те, кто «не осознал свою пролетарскую солидарность».

По словам В.Пархоменко, у него, вместе с тем, нет ощущения, что у коммунистов украли праздник, потому что в городской колонне шли потенциальные союзники коммунистов.

«Я знаю, что в этой организованной колонне шли люди, которым с января не платят зарплату. Это работники троллейбусного управления. Шли люди, которых теперь на пенсию отправляют на несколько лет позже, нежели они могли позволить себе это в советское время. В этой колонне шли люди, у которых зарплаты не хватает на пакет молока детям. И пока эти люди не осознают свою пролетарскую солидарность, пока они не почувствуют, что они только вместе – сила, до тех пор они и будут ходить за властью», – заявил В.Пархоменко.

Вместе с тем, убежден он, «так не будет вечно продолжаться, ибо протест у народа накапливается».

В Севастополе сегодня впервые за последние годы прошла многотысячная первомайская демонстрация.

По оценке начальника милиции общественной безопасности горуправления внутренних дел Сергея Помелкова, в праздничных колоннах по улице Ленина и проспекту Нахимова прошли около 40 тысяч человек, представлявших трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций четырех районов города.