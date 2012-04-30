Польский МИД, говоря о бойкоте Евро-2012, напоминает слова самой Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил журналистам в понедельник в Варшаве пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Марчин Босацкий.

Он отметил, что польские власти неоднократно обращали внимание украинских партнеров на то, что «дело Тимошенко» будет негативно влиять на имидж Украины в Европейском союзе, но не видят из-за него никаких оснований для бойкота Евро 2012.

«Мы считаем, что на данный момент все призывы к бойкоту Евро абсолютно необоснованны», - сказал М.Босацкий.

Пресс-секретарь польского МИД напомнил, что сама Ю.Тимошенко призывала не делать Украину «заложником ее личной судьбы».

«Тимошенко призывала, чтобы те, кто хотят ей помочь, в то же время не вредили интересам Украине. Польша будет верна этому призыву», - отметил М.Босацкий.

Как сообщал УНИАН, за последние несколько дней политики ряда европейских государств, в частности, Германии и Италии призвали Евросоюз бойкотировать матчи Евро 2012, которые будут проходить в начале лета в Украине из-за дела Ю.Тимошенко, и в частности, в связи с заявлениями о ее избиении.