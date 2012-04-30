Экс-министр просит Тимошенко прислушаться к нему, как к врачу

«Я очень хорошо знаю тяжесть и опасность Вашей болезни, детальный диагноз которой был поставлен мной еще в прошлом году и в начале марта подтвержден немецкими врачами. Мне известно, что, невзирая на решение Европейского суда и выводы независимых специалистов, Вы до сих пор не получили надлежащего лечения. Это ненормальная ситуация, которую преднамеренно создали и за которую отвечают нынешние украинские власти», - отметил Н.Полищук.

«Понимаю, что голодовка для Вас - вынужденный шаг, по-видимому, сейчас Вам сложно найти другие действенные средства борьбы с грубым нарушением Ваших прав. Но прислушайтесь ко мне, не как к политику или бывшему правительственному чиновнику, а как к врачу и человеку. Голодовка в таком истощенном состоянии, после длительной тяжелой болезни, постоянного болевого синдрома, при отсутствии профессиональной медицинской помощи представляет прямую опасность Вашей жизни, а не только здоровью», - отметил профессор.

«Поэтому, дорогая Юлия Владимировна, от себя лично и от всех своих коллег и знакомых убедительно прошу - немедленно прекратите губительную для Вас голодовку», - подчеркнул Н.Полищук.

Он призвал украинские власти безотлагательно выполнить решение Европейского суда по правам человека и предоставить возможность Ю.Тимошенко получить лечение в специализированной нейрохирургической клинике, у независимых врачей, которым она доверяет.

«Разделяю позицию европейских депутатов относительно создания международной независимой медицинской комиссии для осмотра и лечения Ю.Тимошенко. В случае создания такой комиссии я готов лично принимать участие в ее работе», - заверил Н.Полищук.