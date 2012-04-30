Президент Чехии не приедет в Украину

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщает чешский портал новостей lidovky.cz со ссылкой на руководителя пресс-службы Президента Чехии Радима Охвата.

"На это есть несколько причин, но это (дело Тимошенко) является основной", - сказал изданию пресс-секретарь чешского Президента.

Портал отмечает, что на саммит из-за ситуации с Ю.Тимошенко не приедут также президенты Германии и Австрии, отметив, что европейские политики могут также бойкотировать Евро-2012.

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Президент Чехии не отменял визит на Украину, поскольку он и не собирался туда ехать, заявил РИА Новости в понедельник глава департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

"Он ничего не отменял, поскольку и не собирался ехать", - сказал Волошин, добавив, что Прага изначально сообщала, что президент Чехии не будет принимать участия в саммите.

Волошин считает, что подобные сообщения, появляющиеся в СМИ, - это "нагнетание обстановки".

"Поэтому говорить о том, что он отменил визит, неправильно - это просто нагнетание обстановки. Точно такая же ситуация, как с президентом Германии", - отметил он.