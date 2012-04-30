Украинцы Чехии призывают Тимошенко прекратить голодовку

Об этом говорится в заявлении ряда организаций, которое передано УНИАН.

«Обращаемся к лидеру оппозиции – мужественному борцу, патриоту Украины Юлии Тимошенко с просьбой прекратить голодовку. Ваша жизнь принадлежит не Вам – она принадлежит Украине, принадлежит тем 11 миллионам украинцев, кто хотел видеть вас Президентом Украины и видит Вас во главе Государства Украина в скором будущем», - говорится в заявлении.

Своим поступком, отмечается в заявлении, Ю.Тимошенко показала, «что даже в застенках нынешней власти можно бороться за свободу и быть сильнее этой власти, которая боится Вас, и Ваши страдания от голодовки и возможный летальный исход – будут только им на радость». «Не допустите этого. Жизнь Человеку дает Господь Бог и только Он один может решать, когда ее забрать», - говорится в заявлении.

Также общественные организации обращаются к Европарламенту и Парламентской Ассамблее Совета Европы с просьбой помочь борьбе за демократию в Украине. «Обращаемся к международным организациям украинцев в мире, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, национальным парламентам стран ЕС с просьбой помочь Украине в борьбе за демократию и европейский выбор, соблюдение прав человека, проведение честных и демократических выборов», - говорится в заявлении.

Голодовка Ю.Тимошенко в заявлении называется «самопожертвованием» и «вызовом власти», также «обращением ко всему человечеству по поводу установления диктатуры в Украине».

«Абсолютно нечеловеческой является примененная властью практика физического издевательства над Юлией Тимошенко. Это типичные замашки времен сталинского режима в наиболее гипертрофированной форме – издевательство над женщиной.

Последние события в Украине ярко подтверждают факт, что период демократического развития государства, начатый после победы Помаранчевой революции, завершен. Сейчас началась вторая волна политических репрессий со стороны нынешней власти.

Все это происходит на фоне полного игнорирования властью позиции европейских институтов. В частности, это касается невыполнения украинской властью решения Европейского суда по правам человека от 15 марта 2012 года согласно правилу 39 Суда о предоставлении лидеру оппозиции, бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко лечения независимыми врачами в надлежащем специализированном учреждении. Кроме того, сознательно не выполняются положения резолюций Европейского парламента от 9 июня, 27 октября и 1 декабря 2011 г. и Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 26 января 2012 г.», - говорится в заявлении.

Заявление подписано: МОО Украинская Европейская Перспектива; Украинская инициатива в Чешской Республике; Объединение украинок в Чешской Республике; «Укргазета»; «Украинский журнал»; Украинская субботняя школа в ЧР «Эрудит».