МИД надеется, что сообщение о бойкоте Евро-2012 не подтвердится

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на директора Департамента информационной политики МИД Украины Олега Волошина.

"Хотелось бы верить, что речь идет просто о газетной "утке". Как и в ситуации с президентом ФРГ, который изначально не планировал приезжать на саммит Центральной Европы, а не отменил визит по политическим мотивам, как сообщили на прошлой неделе некоторые СМИ", - сказал О.Волошин.

Он также отметил, что какие бы разногласия ни возникали у немецких политиков с правительствами других стран, никто из них даже намеком не предлагает бойкотировать крупные спортивные мероприятия, запланированные в этих государствах на ближайшие годы.

Напомним, недавно немецкие СМИ сообщили, что канцлер ФРГ А.Меркель не разрешит министрам присутствовать на матчах Евро-2012 (кроме матча Германия - Нидерланды в Харькове, если министр внутренних дел Ханс-Петер Фридрих получит разрешение посетить Ю.Тимошенко) и что больше половины граждан Германии высказалась за то, чтобы канцлер ФРГ Ангела Меркель не ехала на Евро-2012 в Украину в знак протеста против заключения Тимошенко.

Также накануне экс-глава нижней палаты парламента Италии Пьер Фердинандо Казини заявил, что ЕС должен рассмотреть возможность "определенной формы бойкота" матчей финала Евро-2012, которые состоятся в Украине, из-за нарушения властью демократических норм, в частности, преследование Ю.Тимошенко.