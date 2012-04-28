Янукович позволил «реформировать» нефтегазовый комплекс

15:43, 28 апреля 2012
Политика
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Президент Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса». 

Виктор Янукович

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот документ 13 апреля, несмотря на активные протесты оппозиции и блокирование парламентской трибуны.

Когда на табло были обнародованы результаты голосования, депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина", которые блокировали трибуну, скандировали: «Позор!», «Банду прочь!».

Законом внесены изменения в статью 7 Закона Украины «О трубопроводном транспорте».

Изменениями предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», осуществляющие деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, и НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины исключительно с целью и во исполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Законом Украины «О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества».

Кроме того, законом установлено, что приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины», осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, запрещается.

Отчуждение основных фондов, акций и частей в уставном капитале государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, передача их из баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, в уставный фонд других юридических лиц, совершение других правовых действий, которые могут привести к отчуждению основных фондов, акций и частей в уставном капитале этих предприятий, а также основных фондов и акций НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и основанных ею предприятий, запрещается, кроме случаев, когда результатом таких действий является: передача основных фондов, акций и частей в уставном капитале таких предприятий исключительно государственному предприятию или акционерному обществу, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Украины; создание государственных предприятий или акционерных обществ, 100 процентов акций и частей в уставном капитале которых находится в государственной собственности Украины.

Действие части шестой этой статьи не распространяется на отчуждение основных фондов государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», ее дочерних и учрежденных ею предприятий, которые не используются в процессе осуществления деятельности по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, осуществляемое по согласованию с Кабинетом министров Украины.

Кроме того, законом предусмотрено, что в отношении государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и учрежденных ею предприятий, а также предприятий, образованных в результате реорганизации (слияния, присоединения, деления, выделения, преобразования) государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и основанных ею предприятий, не может быть возбуждено дело о банкротстве.

 

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