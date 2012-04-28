Суд над Тимошенко прервал стук в дверь
10:22, 28 апреля 2012Политика
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В Харькове на несколько минут прерывалось заседание суда над экс-премьером Юлией Тимошенко по делу относительно деятельности корпорации ЕЭСУ.
|Александр Турчинов эффектно появился в зале суда
Как передает корреспондент УНИАН, в 10.10 во время зачитывания заявления об отсутствии Ю.Тимошенко в суде послышался стук в дверь. Судья попросил судебных исполнителей открыть дверь, в которую вошел первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов и несколько народных депутатов.
Судья призвал соблюдать порядок. Народные депутаты заявили о нарушении в том, что дверь была закрыта.
Суд продолжает работу. В зале стоит шум.
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