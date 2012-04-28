Суд над Тимошенко прервал стук в дверь

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.10 во время зачитывания заявления об отсутствии Ю.Тимошенко в суде послышался стук в дверь. Судья попросил судебных исполнителей открыть дверь, в которую вошел первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов и несколько народных депутатов.

Судья призвал соблюдать порядок. Народные депутаты заявили о нарушении в том, что дверь была закрыта.

Суд продолжает работу. В зале стоит шум.