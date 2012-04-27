Президент: Украина активно будет внедрять экологические евростандарты

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью журналистам в Крыму, сообщает пресс-служба Президента.

«Европейские стандарты будут внедряться по всем направлениям, и один из них - экологический», - сказал глава государства.

Президент отметил, что внедрение в производстве новейших технологий позволит не только уменьшить их вредное влияние на окружающую среду того или другого региона, но и позволит отечественным предприятиям за счет модернизации увеличить свои производственные мощности, выпускать конкурентоспособную продукцию и снижать ее себестоимость и тому подобное.