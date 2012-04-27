Президент: Украина активно будет внедрять экологические евростандарты
20:40, 27 апреля 2012Политика
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В процессе модернизации и строительства предприятий Украина активно будет внедрять европейские стандарты - особое внимание будет обращаться на экологическую безопасность этих объектов.
Виктор Янукович: Особое внимание будет обращаться на экологическую безопасность
Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью журналистам в Крыму, сообщает пресс-служба Президента.
«Европейские стандарты будут внедряться по всем направлениям, и один из них - экологический», - сказал глава государства.
Президент отметил, что внедрение в производстве новейших технологий позволит не только уменьшить их вредное влияние на окружающую среду того или другого региона, но и позволит отечественным предприятиям за счет модернизации увеличить свои производственные мощности, выпускать конкурентоспособную продукцию и снижать ее себестоимость и тому подобное.
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