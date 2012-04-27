Президент Европарламента выразил сочувствие Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров написал в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Я хочу передать всем пострадавшим также слова сочувствия от президента Европарламента Мартина Шульца, с которым у меня сегодня, совсем недавно, состоялся телефонный разговор, во время которого он просил передать слова сочувствия от Европарламента всем пострадавшим гражданам Днепропетровска», - написал Н.Азаров.