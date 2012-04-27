Президент Европарламента выразил сочувствие Украине
18:34, 27 апреля 2012Политика
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Президент Европарламента Мартин Шульц в ходе телефонного разговора с премьером Украины Николаем Азаровым выразил сочувствие пострадавшим в результате взрывов в Днепропетровске.
Мартин Шульц позвонил по телефону Азарову
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров написал в ходе общения с пользователями сети Facebook.
«Я хочу передать всем пострадавшим также слова сочувствия от президента Европарламента Мартина Шульца, с которым у меня сегодня, совсем недавно, состоялся телефонный разговор, во время которого он просил передать слова сочувствия от Европарламента всем пострадавшим гражданам Днепропетровска», - написал Н.Азаров.
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