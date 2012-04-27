Развитие реального сектора экономики - приоритет Януковича

По его убеждению, это будет способствовать не только экономическому росту в государстве, но и будет создавать условия для повышения уровня заработных плат гражданам, сообщила пресс-служба президента.

«Одна из задач, которая стоит сейчас, - поднять реальный сектор экономики, который будет влиять на качество жизни людей и на развитие нашей страны», - сказал Президент во время открытия нового комплекса по производству серной кислоты ЧАО "Крымский ТИТАН".

В.Янукович также отметил: в современных условиях жесткой конкуренции на мировых рынках Украине как экспортоориентированному государству необходимо увеличивать объем продукции с высокой добавленной стоимостью.

Отдельное внимание глава государства обратил на важность улучшения инвестиционного климата в стране.

«Инвестиционный потенциал Украины - огромный. Очень важно, чтобы мы сейчас создали условия для инвесторов и веру, что мы цивилизованная страна, в которую выгодно вкладывать инвестиции и где есть все условия защиты прав собственности, инвестиций и их возвращения», - отметил он.

Именно с этой целью власть начала масштабные реформы в стране, отметил Президент.