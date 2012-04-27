Власенко готов к любой экспертизе фото избитой Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга под стенами Качановской колонии сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.

«Мы имеем оригинал цифрового носителя. Мы готовы его предоставить для проведения любых экспертиз. Только у меня просьба - не в Украине. Там нет фотомонтажа, это невозможно», - сказал С.Власенко.

Защитник отказался назвать, кто и каким образом сделал эти фотографии, отметив, что они высококачественные и сделаны на 8-пиксельном фотоаппарате.

С.Власенко также зачитал журналистам заключения судмедэкспертов, которые на основании этих фотоснимков решили, что травмы Ю.Тимошенко «являются результатом действия твердого предмета».

«Отмеченные повреждения – результат действия твердых предметов, они могли быть причинены в срок не менее 4-6 суток до моменту фотофиксации. Повреждения на левой верхней конечности могли возникнуть при захвате конечности посторонней рукой. Кровоподтек с внутрикожным кровоизлиянием, расположенный на передней брюшной стенке справа, также является результатом действия твердого предмета. По своей форме и другим особенностям, наиболее вероятно, он возник в результате удара кулаком со значительной силой», - процитировал заключение экспертов С.Власенко.

Он сообщил, что соответствующие заключения на основании фотографий сделали бывшие эксперты Киевского областного бюро судмедэкспертиз.

«Экспертизу провели эксперты Ситник и Селин – это эксперты с многолетним стажем. Это бывшие эксперты, в том числе заведующие отделом Киевского облбюро судмедэкспертизы, это люди, которые с 1973 по 2004 год занимались судебно-медицинской экспертизой», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Омбудсман Нина Карпачева распространила фотографии телесных повреждений экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.Снимки датированы средой, 25 апреля, то есть через пять дней после транспортировки Ю.Тимошенко в больнице, в ходе которой, по ее словам, были нанесены телесные повреждения. Фотографии сделала сама Н.Карпачева.

Также Н.Карпачева распространила эти фотографии среди дипломатов стран Европейского Союза в ходе встречи, которая состоялась сегодня в Представительстве ЕС в Киеве.

Обнародовать фотодоказательства пришлось после заявления пресс-службы Партии регионов о том, что история с избиением Ю.Тимошенко срежиссирована для дискредитации руководства Украины и отвлечения от "преступной деятельности" лидера оппозиции.