Власенко готов к любой экспертизе фото избитой Тимошенко
Любая экспертиза подтвердит подлинность фотографий, на которых зафиксированы телесные повреждения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
|Сергей Власенко утверждает, что фото подлинные
«Мы имеем оригинал цифрового носителя. Мы готовы его предоставить для проведения любых экспертиз. Только у меня просьба - не в Украине. Там нет фотомонтажа, это невозможно», - сказал С.Власенко.
Защитник отказался назвать, кто и каким образом сделал эти фотографии, отметив, что они высококачественные и сделаны на 8-пиксельном фотоаппарате.
С.Власенко также зачитал журналистам заключения судмедэкспертов, которые на основании этих фотоснимков решили, что травмы Ю.Тимошенко «являются результатом действия твердого предмета».
«Отмеченные повреждения – результат действия твердых предметов, они могли быть причинены в срок не менее 4-6 суток до моменту фотофиксации. Повреждения на левой верхней конечности могли возникнуть при захвате конечности посторонней рукой. Кровоподтек с внутрикожным кровоизлиянием, расположенный на передней брюшной стенке справа, также является результатом действия твердого предмета. По своей форме и другим особенностям, наиболее вероятно, он возник в результате удара кулаком со значительной силой», - процитировал заключение экспертов С.Власенко.
Он сообщил, что соответствующие заключения на основании фотографий сделали бывшие эксперты Киевского областного бюро судмедэкспертиз.
«Экспертизу провели эксперты Ситник и Селин – это эксперты с многолетним стажем. Это бывшие эксперты, в том числе заведующие отделом Киевского облбюро судмедэкспертизы, это люди, которые с 1973 по 2004 год занимались судебно-медицинской экспертизой», - сказал С.Власенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня Омбудсман Нина Карпачева распространила фотографии телесных повреждений экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.Снимки датированы средой, 25 апреля, то есть через пять дней после транспортировки Ю.Тимошенко в больнице, в ходе которой, по ее словам, были нанесены телесные повреждения. Фотографии сделала сама Н.Карпачева.
Также Н.Карпачева распространила эти фотографии среди дипломатов стран Европейского Союза в ходе встречи, которая состоялась сегодня в Представительстве ЕС в Киеве.
Обнародовать фотодоказательства пришлось после заявления пресс-службы Партии регионов о том, что история с избиением Ю.Тимошенко срежиссирована для дискредитации руководства Украины и отвлечения от "преступной деятельности" лидера оппозиции.