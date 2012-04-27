Оппозиция держит осаду ВР - заседание не открыто
11:47, 27 апреля 2012Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины не открыто, оппозиция продолжает блокировать работу парламента.
|Верховная Рада заблокирована
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале на данное время находится менее 10 депутатов от фракций парламентского большинства.
Время от времени представители оппозиции собираются возле лидера фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрея Кожемякина, который о чем-то их информирует.
В президиуме в данное время находятся двое народных депутатов от оппозиции.
Двери, через которые входит руководство парламента, заставлены креслами.
Блокирование работы ВР продолжается четвертый день.
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