Оппозиция держит осаду ВР - заседание не открыто

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале на данное время находится менее 10 депутатов от фракций парламентского большинства.

Время от времени представители оппозиции собираются возле лидера фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрея Кожемякина, который о чем-то их информирует.

В президиуме в данное время находятся двое народных депутатов от оппозиции.

Двери, через которые входит руководство парламента, заставлены креслами.

Блокирование работы ВР продолжается четвертый день.