БЮТ уедет в Харьков, но оставит в парламенте дежурных
Оппозиция не допустит непубличного приведения к присяге Омбудсмена Валерии Лутковской в случае, если парламентское большинство попытается сделать это в ближайшую субботу, 28 апреля.
|Томенко говорит, что БЮТ не допустит приведения к присяге Лутковской
Об этом УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко.
Он отметил, что большинство может планировать провести внеочередное заседание в субботу, рассчитывая, что все представители оппозиции в этот день будут на судебном заседании по деятельности ЕЭСУ в Харькове.
«Мы не допустим непубличного приведения к присяге Лутковской без проведения проверки законности ее избрания», - сказал он.
По словам Н.Томенко, часть оппозиционных депутатов останется в Киеве и будет контролировать ситуацию в Верховной Раде в ночь на субботу.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе киевской городской организации ВО «Батькивщина», председатель ВР Владимир Литвин не сможет поставить свою подпись под назначением Валерии Лутковской, поскольку в парламент внесен проект постановления об отмене этого решения.