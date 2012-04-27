БЮТ уедет в Харьков, но оставит в парламенте дежурных

Об этом УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко.

Он отметил, что большинство может планировать провести внеочередное заседание в субботу, рассчитывая, что все представители оппозиции в этот день будут на судебном заседании по деятельности ЕЭСУ в Харькове.

«Мы не допустим непубличного приведения к присяге Лутковской без проведения проверки законности ее избрания», - сказал он.

По словам Н.Томенко, часть оппозиционных депутатов останется в Киеве и будет контролировать ситуацию в Верховной Раде в ночь на субботу.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе киевской городской организации ВО «Батькивщина», председатель ВР Владимир Литвин не сможет поставить свою подпись под назначением Валерии Лутковской, поскольку в парламент внесен проект постановления об отмене этого решения.