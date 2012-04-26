Три пассажира получили ранение в аварии электрички «Харьков-Изюм»
16:13, 26 апреля 2012Политика
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В результате аварии в Харьковской области, где сегодня с рельсов сошли три вагона электропоезда «Харьков-Изюм», три пассажира получили незначительные телесные повреждения.
С рельс сошли три вагона
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По данным начальника отдела прокуратуры области Андрея Лазарева, чрезвычайное происшествие произошло сегодня около 13.00 на 351-м километре перегона Савинцы-Закомельское.
На место срочно выехали заместитель прокурора Харьковской области Александр Кухар, Харьковский межрайонный транспортный прокурор Денис Чехунов, Изюмский межрайонный прокурор Андрей Жмутский.
По предварительным данным, в результате аварии три пассажира получили незначительные телесные повреждения, отметили в прокуратуре области, которая выясняет обстоятельства происшествия.
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