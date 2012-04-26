Электричка «Харьков-Изюм» слетела с рельсов
15:46, 26 апреля 2012Общество
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Сегодня в 12:39 на 350 км нечетного пути перегона Савинцы-Закомельское ЮЖД с рельсов сошли три хвостовых вагона электропоезда № 6421 «Харьков-Изюм».
С рельс сошли три вагона
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Южной железной дороги.
По данным пресс-центра, в вагонах, которые сошли с рельс, находилось около 15 пассажиров. Никто не пострадал и на данный момент за медицинской помощью не обращался.
Людей вывезли с места происшествия и доставили к месту назначения следующим электропоездом.
Причины происшествия выясняются.
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