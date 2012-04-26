Электричка «Харьков-Изюм» слетела с рельсов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Южной железной дороги.

По данным пресс-центра, в вагонах, которые сошли с рельс, находилось около 15 пассажиров. Никто не пострадал и на данный момент за медицинской помощью не обращался.

Людей вывезли с места происшествия и доставили к месту назначения следующим электропоездом.

Причины происшествия выясняются.