Янукович надеется, что мир и дальше будет помогать Украине

13:17, 26 апреля 2012
Политика
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Украина надеется на дальнейшее активное сотрудничество с международным сообществом в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы. 

Віктор Янукович
Об этом, как сообщает официальный сайт главы государства, заявил Президент Украины Виктор Янукович во время церемонии запуска технологического цикла строительства арки ЧАЭС.

Глава государства отметил, что мировое сообщество не оставило Украину наедине с бедой. «Мы почувствовали, что весь мир пришел нам на помощь», - подчеркнул он.

Свидетельством этого В.Янукович назвал финансовую поддержку стран-доноров Чернобыльского фонда, помощь ведущих специалистов в области атомной энергетики, строительство объектов по международным проектам.

«Международное сообщество предоставило и продолжает предоставлять нашей стране финансовую и техническую помощь. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество в этом направлении», - сказал Глава государства.

От имени Украины Президент выразил благодарность всем странам-вкладчикам Чернобыльского фонда «Укрытие» за их понимание и действенную поддержку нашего государства в преодолении последствий тяжелейшей за всю историю человечества техногенной катастрофы.

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