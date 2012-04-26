Янукович надеется, что мир и дальше будет помогать Украине
Украина надеется на дальнейшее активное сотрудничество с международным сообществом в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы.
|Янукович поблагодарил международное сообщество
Глава государства отметил, что мировое сообщество не оставило Украину наедине с бедой. «Мы почувствовали, что весь мир пришел нам на помощь», - подчеркнул он.
Свидетельством этого В.Янукович назвал финансовую поддержку стран-доноров Чернобыльского фонда, помощь ведущих специалистов в области атомной энергетики, строительство объектов по международным проектам.
«Международное сообщество предоставило и продолжает предоставлять нашей стране финансовую и техническую помощь. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество в этом направлении», - сказал Глава государства.
От имени Украины Президент выразил благодарность всем странам-вкладчикам Чернобыльского фонда «Укрытие» за их понимание и действенную поддержку нашего государства в преодолении последствий тяжелейшей за всю историю человечества техногенной катастрофы.