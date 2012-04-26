Начальник колонии: в комнате Тимошенко стоит полный холодильник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в колонии он сам сообщил журналистам.

По словам начальника колонии, Ю.Тимошенко ответила членам комиссии, что не отказывалась от приема пищи.

«Она заявила, что не отказывалась от приема пищи», - сказал И.Первушкин и отметил, что в комнате, где содержится Ю.Тимошенко, стоит холодильник, «который полностью забит едой».

И.Первушкин сообщил, что по поводу неотказа Ю.Тимошенко от пищи был составлен соответствующий акт.