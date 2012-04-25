Хорошковский заверил Президента Европарламента, что выборы будут честными
23:22, 25 апреля 2012Политика
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Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заверил Президента Европейского парламента Мартина Шульца в проведении честных парламентских выборов в Украине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня украинским журналистам.
«Мы со своей стороны заверили господина Шульца, что наше правительство делает все от нас зависящее для того, чтобы были абсолютно честные прозрачные выборы, мы на это рассчитываем, мы этого хотим», - сказал В.Хорошковский.
Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Украине состоятся 28 октября этого года.
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