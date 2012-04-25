Хорошковский: нет другого пути, кроме решения вопроса Тимошенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня украинским журналистам.

«Было отмечено (на встречах с представителями ЕС – УНИАН), что подписание договора об ассоциации, прежде всего, будет зависеть от определенных политических обстоятельств, которые, собственно говоря, назывались абсолютно прямо: говорили о деле Юлии Тимошенко, которое на сегодняшний день является препятствием. Мы когда это обсуждаем, то всегда говорим, что будем искать пути, которые помогут нам разрешить этот острый вопрос», - сказал В.Хорошковский.

Вместе с тем он отметил, что пытается убедить европейских коллег в том, что повестка дня отношений Украины и ЕС не состоит только из одного пункта – дела Ю.Тимошенко.

Кроме того, по словам В.Хорошковского, на сегодня нет другого пути, кроме решения вопроса Ю.Тимошенко в законодательном поле.

«У нас нет другого пути, кроме как решать его в законодательном поле, потому что когда мы говорим о том, что это политические обстоятельства, я бы все равно уточнил, что это не совсем политические обстоятельства. Это обстоятельства уголовного дела конкретного, по которому уже вступил в силу приговор суда. Поэтому решать подобный вопрос можно только одним способом – изменять законодательство», — сказал первый вице-премьер.

«В то же время, безусловно, я слышу и позицию тех, в том числе парламентариев, той стороны, которая говорит, что невозможно менять законодательство под одного человека. Опять-таки, к сожалению, или к счастью, мы делаем некоторые позитивные шаги в этом направлении. Например, то, что принят новый Уголовный процессуальный кодекс – это серьезный шаг на пути изменения всей нашей силовой системы. И если внимательно к нему обратиться, внимательно посмотреть, то там изложены очень многие прогрессивные нормы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на завтраке с представителями зарубежной прессы в Брюсселе В.Хорошковский заявил, что не хочет, чтобы Украина была заложником дела бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.