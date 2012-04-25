Послы Беларуси вернулись в Польшу и Бельгию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Как сообщал УНИАН, в Беларусь начали возвращаться послы стран ЕС. Утром в Минск прибыл посол Швеции Стефан Эрикссон. Послы Литвы и Польши Эдминас Багдонас и Лешек Шерепка уже находятся на территории Беларуси и направляются в Минск.

27 апреля в Минск планирует вернуться посол Чехии Иржи Карас. На текущей неделе также ожидается приезд посла Германии Кристофа Вайля.

Время прибытия послов других стран Евросоюза по-прежнему неизвестно. В Представительстве ЕС и посольствах ситуацию не комментируют, обещая дать информацию уже по факту приезда дипломатов.

Все главы посольств ЕС покинули Беларусь в конце февраля-начале марта после дипломатического конфликта между Минском и Брюсселем.

Конфликт разгорелся после февральского решения Совета министров ЕС расширить визовые и экономические санкции против частных лиц и некоторых предприятий Беларуси, а белорусские власти в ответ рекомендовали главе представительства ЕС и послу Польши выехать в свои страны для консультаций. В знак солидарности из Беларуси уехали все европейские послы.

23 апреля Совет министров иностранных дел ЕС обсудил белорусский вопрос на заседании в Люксембурге. Совет приветствовал освобождение оппозиционных политиков Андрея Санникова и Дмитрия Бондаренко, подчеркнув при этом необходимость освобождения и реабилитации всех политзаключенных.