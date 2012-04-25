Бригинец объявил голодовку в поддержку Тимошенко

Депутат Киевсовета Александр Бригинец объявил голодовку в поддержку экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Бригинца, он заявил: «Хамское отношение к лидеру оппозиции, к женщине, к незаконно заключенной не может не возмущать. Юлия Владимировна нашла как выразить свой протест: она еще 20 апреля объявила голодовку. Это мужественный поступок героической женщины. Я как гражданин, как украинец не могу не поддержать мощнейшего оппонента нынешней власти».

А.Бригинец сообщил, что сегодняшний и завтрашний день он собирается работать в привычном режиме, а с пятницы - после двух суток голодовки – возможно, уменьшит рабочие нагрузки.

«Если в Киеве появятся другие голодающие и будут установлены специальные палатки для тех, кто голодает (как это сделано во Львове), то я, безусловно, переберусь в такую палатку», - заверил он.

А.Бригинец выразил надежду, что совместное давление на власть различными методами приведет к тому, что «хамское отношение к лидеру оппозиции со стороны власти прекратится».