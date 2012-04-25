Журналистов выгоняют из здания парламента
14:35, 25 апреля 2012Политика
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Охрана Верховной Рады Украины попросила журналистов покинуть здание парламента.
|Журналистов "попросили" из ВР
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале парламента остаются около 20 народных депутатов от "БЮТ-Батькивщины".
Как известно, сегодня заседание ВР так и не было открыто. Представители фракций "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС блокировали трибуну и президиум парламента.
Также были отменены парламентские слушания, которые должны были начаться в 15.00.
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