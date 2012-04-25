Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье (опрос)

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, которые приводит «Украинская правда».

По данным опроса, если бы партии "Батькивщина" и "Фронт Змін" принимали участие в выборах единым списком под общим названием "Батькивщина", то за этот список проголосовало бы 19,6% опрошенных или 26,8% тех, кто собирается принять участие в выборах.

За Партию регионов проголосовали бы, соответственно, 16,6 и 23,3%, за партию "УДАР" Виталия Кличко" - 8,5 и 10,1%, за КПУ – 5,5 и 7,3%, за Партию Наталии Королевской "Украина – Вперед" - 4,0 и 5,4%, за ВО "Свобода" - 3,9 и 5,7%, за партию "Гражданская позиция" - 2,3 и 2,9%, за Народную партию – 1,1 и 1,6%.

Остальные партии набрали бы менее 1% голосов каждая.

Остальные опрошенные голосовали бы за партии, которых не было в списке, не смогли ответить на вопрос или ответили, что не принимали бы участия в голосовании.

К объединению партий, которые поддерживают действующего Президента, вокруг Партии регионов (например, присоединение партии "Сильная Украина" к ПР), положительно относятся 23,4% опрошенных, отрицательно – 20,6%, безразлично – 44,6%. Не смогли ответить – 11,5%.

К объединению оппозиционных политических сил (например, объединение ВО "Батькивщина" и "Фронта Змін") положительно относятся 33,2% респондентов, отрицательно – 13,5%, безразлично – 40,9%. Не смогли ответить на вопрос – 12,3% опрошенных.

В апреле 2012 г. относительно большая часть граждан (26,4%) с большей симпатией относилась к политическим партиям, которые являются оппозиционными к власти, провластные партии поддерживали 18,7% респондентов, партиям, которые не поддерживают ни власть, ни оппозицию, симпатизируют 7,5% граждан, отметили социологи.

Почти одинаковое количество респондентов (19,4 и 19,8% соответственно) выбрали варианты ответов "оппозиционность или неоппозиционность для меня не суть важно" или "никого не поддерживаю". 8,1% не смогли ответить на вопрос.

Решение политических партий "Батькивщина", "Фронт Змін" и других политических сил, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре, об участии в выборах в 2012 г. единым партийным списком и формирование единого списка кандидатов на мажоритарных округах поддерживают 30,3% опрошенных, не поддерживают – 15,1%.

Безразлично к этому относятся 42,8% респондентов, на смогли определиться с ответом – 11,8%.