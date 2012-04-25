СМИ: У Кличко может сорваться поход в мэры Киева

На Банковой рассматривается вариант проведения выборов мэра Киева 28 октября 2012 года. После того, как объединенная оппозиция высказалась в поддержку кандидатуры Виталия Кличко на выборах киевского головы и отказалась выставлять своего кандидата, власть решила перенести дату выборов с июля на октябрь, мотивируя это необходимостью сэкономить бюджетные средства, сообщают «Комментарии» со ссылкой на свой источник.

Несмотря на рост поддержки главы Киевской горгосадминистрации Александра Попова, его рейтинг все же уступает рейтингу Виталия Кличко, а поддержка последнего оппозицией и ее ресурсом повышает риск проигрыша Попова. «Цена слишком велика, поскольку потеря Киева значительно снизит стартовые возможности Партии регионов и, наоборот, повысит уровень поддержки оппозиции, покажет, что она способна объединенными усилиями побеждать. А это очень опасно», - отметил источник.

В тоже время совмещение мэрских выборов в Киеве с парламентскими выбивает Виталия Кличко из борьбы за главное кресло в столице, поскольку ему, для победы на выборах в Раду, необходимо возглавить список своей партии «УДАР». «Баллотировать одновременно и в мэры и в Раду Кличко не сможет. Во-первых, у избирателей в столице будет вполне понятная настороженность, что Кличко в случае прохождения его политсилы в ВР и победы на выборах в Киеве выберет работу в парламенте. Во всяком случае, в Украине уже был такой прецедент, когда Николай Рудьковский победил на выборах мэра Чернигова, но предпочел горожанам мандат в парламенте. Во-вторых, если Кличко откажется возглавить список, то вообще выйдет несуразица и его «УДАР» постигнет судьба других аутсайдеров выборов. Кроме того, люди, которым Кличко пообещал места в парламенте и которые в него вложились, будут чувствовать себя кинутыми. А это для политика – клеймо на всю жизнь», - объяснил источник.

Таким образом, Виталию Кличко придется сделать выбор – либо он ведет свой «УДАР» в ВР, либо сам идет в мэры, а его партия сходит с дистанции. «Учитывая высокие рейтинги «УДАРа», в которые Виталий Владимирович верит, можно с большой долей истины предположить, что его окружение не даст своему лидеру «спрыгнуть» с темы похода в парламент. То есть, Попов лишается своего главного конкурента, ведь у оппозиции без Кличко нет равносильного Попову кандидата. Ни Александра Кужель, ни кто-либо другой, выиграть у нынешнего главы КГГА просто не смогут», - уточнил источник.

Как сообщалось ранее, объединенная оппозиция окажет безоговорочную поддержку лидеру партии «УДАР» Виталию Кличко на выборах мэра Киева. Об этом заявил лидер «Фронта змін» Арсений Яценюк. Он, в частности, подчеркнул: «Мы не имеем права проиграть на выборах мэра Киева. И мы даем безоговорочную поддержку самому рейтинговому кандидату, но нам важно услышать его программу. Мы не можем допустить, чтобы Виталий Кличко в третий раз проиграл выборы мэра».