К Тимошенко направился десант медиков с мандатами

Депутаты-медики от разных фракций направились в Качановскую колонию с намерением требовать встречи экс-премьером Юлией Тимошенко.

Об этом "Украинской правде" сказал бютовец Александр Сочка.

По его словам, от БЮТ поехали Вячеслав Передерий, Евгений Добряк и Сергей Шевчук.

От НУНС отправился Владимир Карпук.

"Также должна была поехать Татьяна Бахтеева (фракция Партии регонов), ведь обращение было и к ней, но поехала ли она - нам на данный момент неизвестно", - сказал Сочка.

Также, по словам Сочки, в колонию поехал лидер фракции Андрей Кожемякин, который имеет статус защитника.

Как известно во вторник БЮТ пригласил депутатов-медиков от всех фракций к Тимошенко, чтобы удостоверить наличие на ее теле повреждений в результате ее избиения.