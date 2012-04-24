Конференция «Актуальные проблемы противодействия коррупции в органах ГНС Украины»

В среду, 25 апреля, состоится Международная научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы противодействия коррупции в органах Государственной налоговой службы Украины» при участии председателя ГНС Украины Александра Клименко, международных экспертов из Америки, Грузии и стран-членов ЕС, научных работников, представителей центральных органов исполнительной власти и общественности.

В рамках конференции запланирован выход к прессе председателя ГНС Украины А.Клименко.

Мероприятие начнется в 10.00 в помещении конференц-комплекса Национального университета Государственной налоговой службы Украины по адресу: г. Ирпень, ул. Садовая, 53.

По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел.:

247-81-55

590-27-43

272-51-28

до 17.00 вторника, 24 апреля.

Для всех желающих принять участие в мероприятии журналистов будет организован трансфер.