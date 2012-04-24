Пискун сокрушается, что некому заняться судьями-коррупционерами

Нет очевидных признаков политического давления на Генеральную прокуратуру Украины.

Такое убеждение выразил экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун в интервью УНИАН, комментируя обнародованный Министерством юстиции Второй дополнительный отчет о состоянии выполнения Украиной рекомендаций Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO), в котором отмечается, что Украина не смогла усилить независимость прокуратуры от политического влияния.

«Для того, чтобы говорить, что прокуратура должна освободиться от политического давления, надо доказать, что это давление на нее есть. Очевидных признаков того, чтобы кто-то оказывал давление на ГПУ, сегодня у общества нет. Можно догадываться, что прокуроры занимаются политикой», - сказал он.

В то же время, С.Пискун убежден, что за все, что делается в государстве с правоохранительными органами, должна отвечать ГПУ. «Думаю, что и работу по борьбе с коррупцией должна организовывать ГПУ, и надзор за соблюдением норм законов органами внутренних дел, СБУ. Надо спрашивать с одного человека. И этим человеком должен быть генпрокурор», - отметил он.

В то же время, С.Пискун сказал, что правоохранительные органы сегодня не имеют единого центра влияния. «Я за усиление роли прокуратуры», - сказал С.Пискун.

«Мы сегодня сделали так, что суд решает все. И судья – это Бог и царь в процессе. Мы это видели по телевизору. И никто ничего не может сделать. В одном случае – это хорошо. А в миллионах случаев – это очень плохо. А кто будет заниматься судьей, который коррумпирован? Некому», - добавил он.

Как сообщалось, отчет с 25 рекомендациями GRECO был утвержден по результатам первых двух раундов оценивания Украины, проведенных в 2006 году. О выполнении этих рекомендаций Украина отчиталась в мае 2009 года. При этом GRECO отметила, что выполненными считаются 8 рекомендаций, а 17 рекомендаций - выполненными частично.

Второй дополнительный отчет Украины о состоянии выполнения рекомендаций был утвержден на 54-м пленарном заседании GRECO, которое состоялось в марте 2012 года. 18 апреля разрешение на обнародование отчета было предоставлено Кабинетом министров Украины согласно правилами и практикой GRECO.