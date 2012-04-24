Прокурор заявляет, что к Тимошенко силу не применяли

К экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко не применяли физическое воздействия во время перевозки в центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин.

Он отметил, что вчера от Ю.Тимошенко поступило заявление о том, что к ней во время перевозки в больницу 20 апреля применились меры физического воздействия.

Г.Тюрин подчеркнул, что прокуратура сразу начала проверку указанных фактов, в частности были опрошены работники колонии, врачи, свидетели. Кроме этого, к Ю.Тимошенко были направлены эксперты.

Г.Тюрин подчеркнул, что факты, изложенные в заявлении Ю.Тимошенко, не подтвердились, поэтому в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления было отказано.