"Свобода" не на шутку обиделась на Тимошенко

Об этом говорится в комментарии "Свободы".

"Последнее интервью главы "Батькивщины "Зеркалу недели" вызвало бурю негодования среди активистов и сторонников "Свободы". Люди шокированы: в то время, когда "Свобода" ведет активную агитацию за Комитет сопротивления диктатуре, получаем выпады против нашей политической силы, некорректные сравнения и нескрываемый шантаж союзников по оппозиции", - заявили в партии.

По мнению "свободовцев", такие заявления выглядят "как грубое нарушение условия взаимоненападения, изложенного в соглашении о совместных действиях объединенной оппозиции", которое 22 января подписали политические силы, входящие в КСД.

Они предполагают, что Тимошенко, "в силу известных обстоятельств, не обладает всей информацией о процессах, происходящих в КСД, и о тех договоренностях, которые уже достигнуты партиями-членами Комитета сопротивления диктатуре".

"Это видно по тому, что Тимошенко называет в одном ряду оппозиционных сил как "Свободу", которая является активным участником КСД, так и УДАР Кличко, который принципиально не принимает участия в деятельности Объединенной оппозиции", - говорится в заявлении.

По мнению "свободовцев", одно такое заявление "не только может отбросить переговорный процесс в Объединенной оппозиции минимум на три месяца назад, но способно вообще перечеркнуть все то, что было трудом достигнуто в процессе объединения оппозиционных сил".

"Если подобные удары в спину, недружественные выпады против нашей политической силы, нагнетание недоверия к "Свободе", инспирирование скандалов, реанимирование и распространение провокационных новых-старых политтехнологических мифов (вроде "Свобода" непроходная" или "Свобода" подыгрывает Партии регионов" и т.д.), будут продолжаться и дальше, у нас не будет другого выхода, как выйти из переговорного процесса", - сказано в заявлении.

В таком случае, подчеркнули "свободовцы", вся ответственность за развал Комитета сопротивления диктатуре будет лежать на "недальновидных партнерах по оппозиционному лагерю".

"Учитывая изложенное, ВО "Свобода" 28 апреля 2012 проведет внеочередное заседание политсовета, на котором обсудит складывающуюся ситуацию", - говорится в заявлении.

В последнем интервью Тимошенко назвала самой большой угрозой для оппозиции самостоятельный поход на выборы ВО "Свобода" и партии УДАР, поясняет Украинская правда.