Янукович поздравил НСЖУ с годовщиной
19:48, 23 апреля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил членов Национального союза журналистов Украины с 53-й годовщиной со дня основания объединения.
Виктор Янукович отметил важность професии журналиста
Текст приветствия обнародован на официальном сайте главы государства.
«Журналистское сообщество, которое в значительной мере представляет ваш Союз, способствует утверждению свободы слова в Украине.
Ваше неравнодушие, активная гражданская позиция и профессионализм являются важным фактором для преодоления коррупции в нашем государстве. Ведь слово правды, которое несет журналист людям, делает власть более прозрачной и ответственной перед гражданами», - отметил Президент.
Он пожелал журналистам крепкого здоровья, творческих успехов, вдохновения и всегда быть достойными доверия своих читателей.
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