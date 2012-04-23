Янукович поздравил НСЖУ с годовщиной

Текст приветствия обнародован на официальном сайте главы государства.

«Журналистское сообщество, которое в значительной мере представляет ваш Союз, способствует утверждению свободы слова в Украине.

Ваше неравнодушие, активная гражданская позиция и профессионализм являются важным фактором для преодоления коррупции в нашем государстве. Ведь слово правды, которое несет журналист людям, делает власть более прозрачной и ответственной перед гражданами», - отметил Президент.

Он пожелал журналистам крепкого здоровья, творческих успехов, вдохновения и всегда быть достойными доверия своих читателей.