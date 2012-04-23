В Киеве обнаружили 230 стихийных мусорных свалок

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, сегодня во время совещания с заместителями и председателями районов А.Попов сказал: «С начала весеннего двухмесячника нам уже удалось довольно много сделать. Я хочу поблагодарить все коммунальные службы за организацию толоки и ежедневную текущую работу по наведению порядка в городе. Но работы еще очень много, и качество ее выполнения я буду контролировать лично».

Как сообщалось на встрече, в столице продолжается рейд по выявлению стихийных мусорных свалок.

Городской комиссией контроля за благоустройством уже обследовано 8 районов, 25 апреля будет проведен объезд Святошинского и Соломенского районов. На сегодняшний день коммунальным службам удалось ликвидировать 230 таких стихийных свалок.

«Мы продолжаем выявлять запущенные территории, на которых растут горы мусора. В частности, крайне неудовлетворительным считаю уборку территории вдоль железнодорожных путей. Я уже обратился к руководству Юго-Западной железной дороги с требованием внимательнее относиться к своим обязанностям, но и городские службы должны приобщиться к этому процессу”, – подчеркнул председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, в Киеве весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города проходит с 19 марта до 11 мая.