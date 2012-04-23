В Киеве обнаружили 230 стихийных мусорных свалок
Председатель КГГА Александр Попов и каждый из его заместителей ежедневно будут выезжать в районы столицы, чтобы убедиться в качестве выполнения работ в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству.
|Александр Попов поблагодарил за толоку
Как сообщалось на встрече, в столице продолжается рейд по выявлению стихийных мусорных свалок.
Городской комиссией контроля за благоустройством уже обследовано 8 районов, 25 апреля будет проведен объезд Святошинского и Соломенского районов. На сегодняшний день коммунальным службам удалось ликвидировать 230 таких стихийных свалок.
«Мы продолжаем выявлять запущенные территории, на которых растут горы мусора. В частности, крайне неудовлетворительным считаю уборку территории вдоль железнодорожных путей. Я уже обратился к руководству Юго-Западной железной дороги с требованием внимательнее относиться к своим обязанностям, но и городские службы должны приобщиться к этому процессу”, – подчеркнул председатель КГГА.
Как сообщал УНИАН, в Киеве весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города проходит с 19 марта до 11 мая.