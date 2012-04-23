Власенко утверждает, что власти хотели обмануть Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской колонией заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко, ссылаясь на собственные, «близкие к разным кругам», источники.

По словам защитника, до перевозки в больницу Ю.Тимошенко попытались ввести в заблуждение, предоставив ей только выписку из заключения немецких врачей, а не целый документ.

«Мои источники, источники, которые заслуживают безусловного доверия, подтверждают, что Тимошенко не давала согласия на перевозку в госпиталь. Мои источники подтверждают, что сначала Юлию Владимировну хотели обмануть и предложили ей только выписку из заключения немецких врачей, а не весь документ. Мои источники подтвердили, что Юлия Владимировна сразу еще в Качановской колонии сказала, что сначала хочет встретиться с защитниками, а затем она будет принимать решение относительно лечения», - сказал С.Власенко.

По его мнению, перевозка Ю.Тимошенко в больницу и обратно в Качановскую колонию была осуществлена для того, чтобы ввести общество в заблуждение, сообщив, что Ю.Тимошенко в очередной раз отказалась от лечения, а также для того, чтобы обеспечить ее явку на судебное заседание по делу относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», запланированное на 28 апреля. «Цель этих действий – обеспечить присутствие Юлии Владимировны в суде 28 апреля. Это все делалось с одной целью, чтобы сказать, что она в очередной раз от чего-то отказалась. Юлия Владимировна держится четкой позиции: выполнение рекомендаций немецких врачей и лечение независимыми врачами», - отметил С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, в пятницу 20 апреля вечером Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзализница» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка, и около 13.00 22 апреля ее перевезли из больницы в Качановскую колонию.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко перевезли из Качановской колонии в больницу «Укрзализницы» в Харькове вечером 20 апреля.

Накануне С.Власенко заявил, что Ю.Тимошенко перевезли в больницу без ее устного или письменного согласия.

22 апреля около 12.40 Ю.Тимошенко вернули из больницы в колонию.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Р.Моисеенко, врачи предложили Ю.Тимошенко обследование и лечение, от чего экс-премьер отказалась. Р.Моисеенко отметила, что после этого было принято решение дать Ю.Тимошенко выписку из больницы и отправить в исправительное заведение.

Согласно заключению немецких врачей, которое опубликовала 21 апреля на своем сайте партия "Батькивщина", лечение Ю.Тимошенко в больнице Харькова не рекомендовано.