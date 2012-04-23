Судья попросила Луценко не обзывать прокуроров «дебилами»
13:15, 23 апреля 2012Политика
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Экс-министр называл представителей обвинения еще и «тупаками» и «умственно безработными».
Юрий Луценко не сдерживается
Председательствующая в судебном процессе судья Печерского районного суда Киева Анна Медушевская попросила экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко не употреблять оскорбительных слов в адрес представителей государственного обвинения.
Как передает корреспондент УНИАН, она сказала: «Не употребляйте оскорбительных слов» после того, как Ю.Луценко несколько раз назвал одного из двух прокуроров «дебилом», а до того обозвал их обоих «тупаками» и «умственно безработными».
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