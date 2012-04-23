Судья попросила Луценко не обзывать прокуроров «дебилами»

Председательствующая в судебном процессе судья Печерского районного суда Киева Анна Медушевская попросила экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко не употреблять оскорбительных слов в адрес представителей государственного обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала: «Не употребляйте оскорбительных слов» после того, как Ю.Луценко несколько раз назвал одного из двух прокуроров «дебилом», а до того обозвал их обоих «тупаками» и «умственно безработными».