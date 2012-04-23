Луценко намерен принимать участие в президентской кампании

Экс-министр МВД Юрий Луценко собирается принимать участие в следующей президентской кампании Об этом он рассказал в интервью изданию Тиждень.

«Я обязательно буду принимать участие в следующей президентской кампании, потому что это самый реальный шанс мирного устранения нынешней антиукраинской по сути и бандитской по методам власти.

Для этого я буду делать все, чтобы демократические силы выдвинули единого кандидата на булаву. Если это будет сделано честно, прозрачно и вместе с гражданским обществом, то Януковичу останется выбирать разве что между тем, сдаться с Майданом или без», - говорит Луценко.

Экс-министр уточнил, что о баллотировании еще не думал, но считает, что его место – "в организации широкого движения сопротивления режиму".