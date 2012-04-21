Клюев объявил коррупционеров «врагами государства»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев заверяет, что никому из представителей власти, изобличенному в коррупции, не удастся избежать наказания.

«Заверяю, мы найдем быстрый способ дать по рукам тем, кто пытается избежать ответственности, прикрываясь партийным билетом или принадлежностью к власти», - заявил А.Клюев, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По его словам, «если мы хотим преодолеть коррупцию, мы не имеем права делить коррупционеров на "своих" и "чужих". Все они - враги государства».

По убеждению А.Клюева, все должны нести ответственность за свои преступления, невзирая на политическую принадлежность. «Первые шаги мы уже предприняли. Партия регионов открыто начала процесс очистки своих рядов от людей, которые запятнали себя коррупционными поступками. Только так мы можем вернуть доверие наших граждан», - сказал секретарь СНБО.

При этом пресс-служба приводит данные МВД, согласно которым только в 2012 году к уголовной ответственности за коррупционные действия было привлечено 49 депутатов всех уровней: больше всего - 30 депутатов - от Партии регионов, 11 - от БЮТ, 5 - от НУ-НС, 2 - от ВО «Свобода» и 1 - от Коммунистической партии.