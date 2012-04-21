Донецкий губернатор ездит на двух Лексусах

У председателя Донецкой областной государственной администрации Андрея Шишацкого общая сумма совокупного дохода в 2011 году составила 1 млн 532 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

Так, согласно декларации, в сумму его совокупного дохода входит заработная плата, другие выплаты и вознаграждения, начисленные (выплаченные) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора – 161,874 тыс грн., дивиденды, проценты – 838,603 тыс грн., подарки, призы, выигрыши - 55 грн, материальную помощь губернатор не получал.

Общая сумма совокупного дохода членов семьи А.Шишацкого за 2011 год составила – 221,088 тыс грн.

Глава ОГА является владельцем земельных участков общей площадью 550 кв. м. и 1,108 тыс кв. м, квартир общей площадью 250 кв. м. и 115 кв. м., садового (дачного) дома общей площадью 80 кв. м., гаража - 38 кв. м., другого недвижимого имущества общей площадью 280,3 кв. м. и 209,2 кв. м., автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200, 2011 года выпуска.

Семье А.Шишацкого принадлежит жилой дом общей площадью 64,5 кв. м. и квартира общей площадью 47,7 кв. м., автомобили марки Lexus RX 350, 2007 года выпуска, и Lexus LX 570, 2009 года выпуска.

Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях А.Шишацкого составляет 3 млн 875,230 тыс грн., номинальная стоимость ценных бумаг (акций) – 8 млн 739, 483 тыс грн.

Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях членов семьи – 400 тыс грн., номинальная стоимость ценных бумаг членов семьи – 26,803 тыс грн. Размер взносов в уставный капитал общества, предприятия, организации членов семьи – 4 млн грн.