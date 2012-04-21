Тимошенко увезли в больницу не одну

Вместе с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в Центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове госпитализирована еще одна заключенная из Качановской колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на брифинге в Качановской исправительной колонии начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Евгений Бараш.

По его словам, женщины были госпитализированы на автомобилях скорой медицинской помощи по очереди, одна за другой. Е.Бараш сообщил, что женщины содержатся в одной палате больницы «Укрзализныци». Он добавил, что вторая госпитализированная, которая осуждена за преступления в сфере хозяйственной деятельности, имеет подобную патологию.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Украины, главы международной медицинской комиссии Раисы Моисеенко, женщину, которую госпитализировали вместе с Ю.Тимошенко, также будут лечить медики комиссии Минздрава.

Е.Бараш отметил, что на место Ю.Тимошенко в камере Качановской колонии, скорее всего, никого не будут поселять. «Я не могу точно сказать, но, скорее всего, оно (место Ю.Тимошенко в камере – УНИАН) останется свободным, пока не вернется Юлия Владимировна со стационарного лечения», - сказал Е.Бараш.