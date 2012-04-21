Тюремщики перевели Тимошенко в больницу без письменного согласия

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не давала письменного согласия на госпитализацию в Центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Качановской колонии сказал журналистам начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Евгений Бараш.

«Не давалось письменного согласия», - сказал он.

Е.Бараш подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством, «нет необходимости на получение письменного согласия для проведения лечения заключенных».

По его словам, защитники Ю.Тимошенко не присутствовали во время ее госпитализации.

Е.Бараш также отметил, что состояние здоровья экс-премьера не требовало срочной ее госпитализации, однако в связи с письменными просьбами осужденной о необходимости начала лечения, которые подавались ею ранее, было принято решение госпитализировать Ю.Тимошенко.

По словам Е.Бараша, Ю.Тимошенко была госпитализирована в больницу «Укрзализныци» в Харькове вчера около 21.00 на автомобиле скорой медицинской помощи.

На вопрос, дала ли Ю.Тимошенко устное согласие на госпитализацию в больницу «Укрзализныци», Е.Бараш не дал прямого ответа.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной пенитенциарной службы Украины, Ю.Тимошенко «20 апреля, вечером, после ознакомления с заключением немецких врачей выразила желание начать лечение в клинике, которая была предложена для начала ее реабилитации в г. Харькове».

«Немного позже Ю.Тимошенко собрала все необходимые ей вещи и выразила готовность быть перевезенной в больницу. В настоящее время Ю.Тимошенко уже прибыла в клинику, где ей будет предложено пройти весь комплекс рекомендованных немецкими и украинскими врачами процедур», - сообщает сайт ГПтСУ.

В то же время в «Батькивщине» подозревают, что Ю.Тимошенко перевели в больницу принудительно. В связи с этим партия требует немедленного допуска защитника Сергея Власенко или других народных депутатов из фракции "БЮТ-Батькивщина" к экс-премьеру.