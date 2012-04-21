Азаров не намерен возглавлять избирательный штаб ПР

Об этом он заявил в пятницу вечером в программе «Большая политика с Евгением Киселевым».

"Нет, ну я точно не буду главой предвыборного штаба. Это я могу обещать, потому что совмещать премьер-министра и главу избирательного штаба - это нереально абсолютно", - заявил глава правительства.

"В понедельник состоится заседание политсовета и президиум Партии регионов, я его буду проводить этот политсовет. На нем будет стоять целый ряд вопросов, в том числе и вопрос об организации нашего штаба или о предложениях по организации штаба избирательной кампании. Вот тогда в понедельник мы и объявим о решении политсовета. Пора такое решение принимать", - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что оппозиция уже ведет свою избирательную кампанию, а для Партии регионов главное сделать так, чтобы страна устойчиво развивалась.