Янукович еще раз напомнил о неизменности курса на евроинтеграцию

Об этом, как сообщает сайт главы государства, он заявил на заседании Комитета по реформированию и развитию ВСУ и ОПК.

«Они являются базой для разработки пакета программных документов, определяющих политику национальной безопасности Украины в меняющемся мире, будущее Вооруженных Сил, других органов сектора безопасности», - сказал глава государства.

Вместе с тем Президент отметил, что соответствующее решение Комитета станет мощным сигналом о неизменности стратегического курса Украины на евроинтеграцию, намерения развивать потенциал безопасности независимого демократического правового государства.