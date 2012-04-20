Янукович еще раз напомнил о неизменности курса на евроинтеграцию
18:20, 20 апреля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович отмечает важность принятия Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины, а также рассмотрения Концепции реформирования ВСУ.
|Виктор Янукович провел заседание Комитета по реформированию и развитию ВСУ и ОПК
«Они являются базой для разработки пакета программных документов, определяющих политику национальной безопасности Украины в меняющемся мире, будущее Вооруженных Сил, других органов сектора безопасности», - сказал глава государства.
Вместе с тем Президент отметил, что соответствующее решение Комитета станет мощным сигналом о неизменности стратегического курса Украины на евроинтеграцию, намерения развивать потенциал безопасности независимого демократического правового государства.
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