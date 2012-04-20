Янукович еще раз напомнил о неизменности курса на евроинтеграцию

18:20, 20 апреля 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович отмечает важность принятия Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины, а также рассмотрения Концепции реформирования ВСУ.

Виктор Янукович
 Об этом, как сообщает сайт главы государства, он заявил на заседании Комитета по реформированию и развитию ВСУ и ОПК.

 «Они являются базой для разработки пакета программных документов, определяющих политику национальной безопасности Украины в меняющемся мире, будущее Вооруженных Сил, других органов сектора безопасности», - сказал глава государства.

 Вместе с тем Президент отметил, что соответствующее решение Комитета станет мощным сигналом о неизменности стратегического курса Украины на евроинтеграцию, намерения развивать потенциал безопасности независимого демократического правового государства.

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