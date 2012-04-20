Пшонка говорит, что у Тимошенко никаких шансов лечиться за рубежом

По словам силовика, это не предусмотрено украинским законодательством и законами европейских государств. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление генпрокурор сделал сегодня на брифинге в прокуратуре Запорожской области.

«Выезд за рубеж не предусмотрен законодательством: никаким законом Украины, как и законодательством других государств Европы и мира в целом не предусмотрено, чтобы осужденный человек покидал страну для лечения за рубежом», - заявил В.Пшонка.

Генпрокурор отметил, что в медучреждении, в котором Ю.Тимошенко предлагается пройти реабилитацию, «созданы условия персонально для Тимошенко за пределами учреждения, в котором она отбывает наказание, и с учетом рекомендаций как украинских, так и немецких врачей, которые совпали как в плане диагностики, так и в плане реабилитации».

По мнению В.Пшонки, отказ Ю.Тимошенко от лечения в данном медучреждении – попытка избежать ответственности за свои деяния в суде.

«Нужно пройти лечение, предстать перед судом, и пусть суд принимает законное решение – устанавливает истину по делу, а не прятаться и делать все, чтобы не происходили заседания суда. Но такого желания нет, и это всем известно», - заявил он.

Генеральный прокурор подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы в деле Ю.Тимошенко все было «по закону, а не по политике».

«Не надо прятаться за политику и за какие-то другие причины, которых в действительности нет. Есть уголовное дело – по злоупотреблениям в период руководства ЕЭСУ, и решение по нему - за судом. Я убежден, что в суде будут подтверждены все те доказательства, которые есть против Тимошенко у следствия, а они есть, кто бы что не политизировал и не придумывал. Есть прямые доказательства виновности Тимошенко: разворовывания, злоупотребления и неуплаты налогов, и за это надо нести ответственность», - заявил В.Пшонка.