В Батькивщине не понимают, почему Киселев игнорирует Власенко

Партия «Батькивщина» до сих пор не получила ответ от автора и ведущего программы «Большая политика» на телеканале «Интер» Евгения Киселева на публичное предложение пригласить в эфир защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Там напомнили, что 2 недели назад главным гостем «Большой политики» был первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин, который выдвинул серьезные обвинения в сторону лидера оппозиции Ю.Тимошенко, «не приведя ни одного факта в их подтверждение».

«Сначала члены парламентского комитета по вопросам свободы слова, а затем и партия «Батькивщина» публично обратились к Е.Киселеву с просьбой обеспечить баланс мнений и пригласить защитника Ю.Тимошенко Сергея Власенко для адекватного ответа на голословные обвинения Р.Кузьмина», - отмечают в «Батькивщине».

«Но господин Киселев решил просто отмолчаться. Ответ мы до сих пор не получили. С.Власенко опять не приглашен на эфир», - заявили в партии.

Между тем, по информации пресс-службы «Батькивщины», одной из тем сегодняшней программы станет законодательная инициатива о запрете гомосексуальных отношений.

«Мы, конечно, понимаем, что тема гомосексуализма, которую Вы будете обсуждать сегодня, как можно лучше подходит в качестве послесловия ко лжи Р.Кузьмина. Но базовые стандарты журналистики еще никто не отменял», - подчеркнули в «Батькивщине».