Правительство предлагает чернобыльцам самостоятельно выбирать санатории

Закон предусматривает свободный выбор заведения санаторно-курортного лечения или отдыха чернобыльцами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, проект на заседании правительства представил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко.

Он отметил, что законопроект разработан с целью реформирования коррупционной процедуры выдачи бесплатных путевок чернобыльцам путем внедрения принципа монетизации льгот. В частности, предлагается заменить выдачу бесплатных путевок (и, соответственно, проведение тендеров) предоставлением денежной помощи для компенсации стоимости путевок путем безналичного перечисления ее санаторно-курортным заведениям, предоставившим услуги.

При этом человек самостоятельно будет выбирать заведение санаторно-курортного лечения или оздоровления согласно очереди, которую ведет местное управление социальной защиты. Тем самым фактически будет реализован принцип «ваучеризации» оздоровления, что позволит полностью отказаться от проведения тендеров на закупку услуг по оздоровлению среди санаторно-лечебных заведений.

Законопроектом предусматривается, что порядок предоставления помощи будет определять Минсоцполитики - в пределах ежегодных бюджетных назначений (на 2012 год предусмотрено 370 млн грн), а предельный объем помощи, размер средней стоимости путевки и порядок выплаты денежной компенсации будет определять Кабмин.